Juventus nuk i humb shpresat për Alvaro Morata

Juventus nuk e ka bërë efektiv opsionin e blerjes së Alvaro Morata (29 vjeç), kështu që sulmuesi është ribashkuar me Atletico Madrid.

Tani për tani, organizimi për vitin akademik 2022-2023 do të fillojë nën urdhrat e Diego Pablo Simeone. Edhe kështu, bordi bardh e zi nuk e konsideron të mbyllur këtë telenovelë të pandërprerë.

Siç tregon Tuttosport, Alvaro ka mbështetjen e Massimiliano Allegrit për t’u rikthyer te Juve. Një skuadër që do të përpiqet të arrijë një marrëveshje të re me Los Colchoneros për lojtarin me Spanjën. Me fjalë të tjera, formula ideale do të kërkohet për ta parë sërish Moratën me bluzën e bardh e zi. /albeu.com/