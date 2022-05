Juventus konsideron një alternativë të re për të zëvendësuar Dybala

E ardhmja e Paulo Dybala mbetet e panjohur përtej faktit se vazhdimësia e tij në radhët e Juventusit ka përfunduar.

Ai nuk do të vazhdojë me Juventusin dhe kështu “Zonja e Vjetër” po mendon për alternativën e mundshme të tij. Ata kanë piketuar yllin brazilian që firomosi në janar me Shakhtar Doentsk, David Neres.

Braziliani David Neres la 12 milionë euro në arkën e Ajax-it në merkaton e dimrit. FIFA ka pezulluar aktualisht kampionatin ukrainas dhe kështu Neres mund të ketë një mundësi të artë për t’u transferuar te klubi italian në verë./ h.ll/albeu.com