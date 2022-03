Juventus futet në parakalim, shumë pranë akordit me Rudiger

Antonio Rudiger dhe Juventus janë gjithmonë e më shumë pranë marrëveshjes.

Edhe pse klubi i fundit që është futur në garë për mbrojtësin gjerman, ka parakaluar interesimet e Real Madrid dhe Bayern Munich.

Sipas raportimeve të “Gazzetta.it”, ka një optimizëm të madh në radhët e klubit italian për të gjetur një marrëveshje për pagën e tij. Nëse Rudiger do të pranojë kalimin te Juventus, ai do të dëshironte të përfitonte të paktën 8 milionë euro në sezon, gjë për të cilën Juventus do të ishtë shumë pranë plotësimit të kërkesës./ h.ll/albeu.com