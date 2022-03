Juventus futet në garë për Rudiger

Juventus po kërkon te Chelsea për të përforcuar repartin e mbrojtjes.

“Zonja e Vjetër” pëlqen shumë Antonio Rudiger dhe tashmë po mbledh informacionet përkatëse rreth pagës së tij. Mbrojtësi gjerman 28-vjeçar është në skadim të kontratës me Blutë e Londrës dhe tashmë ai nuk do të ketë mundesinë të rinovojë kontratën e tij me Chelsean pasi presidentit aktual të klubit iu vendos një sanksion nga Mbretëria e Bashkuar.

Nënshkrimi i tij do t’i kushtonte Juventusit në total 55 milionë euro, duke marrë parasysh pagën e tij dhe bonuset për një periudhë 4 vjeçare./ h.ll/albeu.com