Juventus favorit ndaj Barcelonës për Koulibaly

Barcelona mbetet e zhytur në kërkimin të një mbrojtësi qëndror. Në këtë kuptim, gjithçka tregon se trajneri i tij Xavi Hernandez i jep përparësi blerjes së një Kalidou Koulibaly (30 vjeç).

Sipas kontratës me Napolin e cila i skadon në qershor 2023, Barcelona do të duhet të përballet me një konkurrencë të vështirë në garën për senegalezin.

Juventusi sytë te Kalidou Koulibaly

Sipas asaj që publikon Tuttosport, Koulibaly ka ngjallur interesin e një prej skuadrave më të fuqishme në Serie A. Bëhet fjalë për Juventusin, një skuadër që synon të përshpejtojë sa më parë largimin e Giorgio Chiellini (37 vjeç). Prandaj, bardhezinjtë duan të marrin masa për senegalezin.

Për më tepër, skuadra bardh e zi mund të fitojë para me shitjen e Merih Demiral (24 vjeç) që ka luajtur në formë huazimi te Atalanta. Një pyetje që logjikisht do të nxiste shumë kandidaturën e Juventusit për mbrojtësin e Napolit. Në këto kushte, Juventusi do të jetë një arrë e vështirë për Barcelonën për të afruar Kalidou Koulibaly. /albeu.com/