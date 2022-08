Juventus – Depay po afrohen, detajet e fundit që mungojnë

Memphis Depay po i afrohet akoma më shumë Juventusit, teksa mungojnë vetëm disa detaje për t’u përcaktuar.

Siç raporton Tuttosport, sulmuesi dhe drejtuesit e Juventusit kanë gjetur tanimë një marrëveshje në parim mbi bazën e një kontrate 2 vjeçare me një pagë për rreth 5 milion euro dhe 1.5 milion euro bonus.

Ashtu si Juventusi, Barcelona e ka me nxitim përfundimin e këtij operacini dhe do të ishte e gatshme ta largonte sulmuesin falas, por vetëm nëse holandezi do të hiqte dorë nga disa probleme ekonomike që klubi spanjoll ka ndaj tij./albeu.com