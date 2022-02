“Juve ka gjetur mbretin e ri pas CR7”

Alessio Tacchinardi, nga stduio e Mediaset, foli për suksesin 2-1 të Juventusit ndaj Sassuolos në çerekfinalet e Kupës së Italisë, rezultat i ardhur falë golit të 89-të të Dusan Vlahovic:

“Një lojtar i jashtëzakonshëm me Juven që vuajti tmerresisht përpara do të thotë shumë. Sonte e ka shpikur vetë ka pasur fat por e përgezoj. Pashë edhe shumë personalitet. Këta lojtarë kur i bashkohen këtyre skuadrave menjehere do të thotë se ata mund të bëjnë shumë mirë. Juventus, pas Ronaldos, ka gjetur mbretin e tyre të ri”. /albeu.com/