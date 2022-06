Juve “anulon” Dybalan: 10-ta e tij zhduket nga dyqani zyrtar. A i lë vend Pogba-s?

Deri më 30 qershor 2022, Paulo Dybala do të jetë lojtar i Juventusit në të gjitha aspektet. E ardhmja e argjentinasit, megjithatë, nuk është bardh e zi.

10-ja e Dybala-s në fakt është “zhdukur” ndër opsionet që kanë ata që përmes dyqanit zyrtar të Juventusit duan të blejnë fanellën e sezonit të ardhshëm.

Në thelb është një rast unik: për shembull, 3-ja e Chiellinit është ende e pranishme, si dhe 9-ja e Moratas (nuk blihet, do të shohim nëse do të kthehet me formula të tjera) ose 7-ja e Vlahovicit, e cila në vend të kësaj trashëgon numrin spanjoll. Mirupafshim “herët” ose thjesht nevoja për të lënë vend, duke pasur parasysh se, me gjasa të shkëlqyera, 10 do të përfundojnë në shpinën e Paul Pogba. /albeu.com/