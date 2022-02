Jurgen Klopp konfirmon dëmtimin e yllit të ekipit, nuk dihet se sa do të mungojë

Jurgen Klopp ka konfirmuar se Diogo Jota do të humbasë ndeshjen e Liverpool kundër Norwich City, duke shtuar se ai nuk është i sigurt për shkallën e dëmtimit të ligamenteve të kyçit të këmbës.

Jota u largua në pjesën e parë gjatë fitores 2-0 të Liverpool ndaj Interit në Ligën e Kampionëve dhe u fotografua me një këpucë mbrojtëse pas ndeshjes. Tani, ai nuk do të përballet me Norwich të shtunën pasdite.

“Ai nuk do të jetë i disponueshëm këtë fundjavë, por shtrirja ende nuk është e qartë”, tha Klopp për shtypin të premten.

“Kemi nevojë për vlerësim të mëtejshëm. Është diçka me disa ligamente brenda dhe rreth kyçit të këmbës.

“Të gjithë e panë foton me të në çizme. Është një procedurë normale, edhe kur ndjen diçka, të vendosin në atë çizme.”

Jota ka qenë në formë të shkëlqyer për Liverpoolin, duke gjetur vazhdimisht rrjetën ndërsa Mohammed Salah dhe Sadio Mane ishin në Kupën e Kombeve të Afrikës.

Lojtari portugez ka shënuar pesë gola në pesë ndeshje, duke përfshirë një dygolësh për të dërguar Liverpoolin në finalen e Carabao Cup, ku do të luajë me Chelsean në Wembley më 27 shkurt.

Liverpool ka tetë ndeshje në katër javët e ardhshme, kështu që ata do të jenë të etur për të rikthyer Jota në mënyrë që të mund ta mbajnë skuadrën e tyre të freskët gjatë kësaj periudhe intensive./ h.ll/albeu.com