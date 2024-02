Jude Bellingham do të luajë në një pozicion të ri për të akomoduar Kylian Mbappen te Real Madridi

Seria e golave ​​të Jude Bellingham në Real Madrid mund të mos vazhdojë me të njëjtin ritëm sezonin e ardhshëm, me sugjerime se ylli anglez do të detyrohet të luajë më mbrapa kur Kylian Mbappe të kalojë në Santiago Bernabeu.

Anglezi është golashënuesi më i mirë në La Liga këtë sezon me 16 gola, duke u luajtur një rol në mesfushë sulmuese që nga ardhja e tij në verë nga Borussia Dortmund. Ai gjithashtu shënoi katër herë në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve pasi skuadra e Carlo Ancelotti fitoi grupin e tyre me një rekord 100 për qind.

Roli i tij mund të ndryshojë edicionin e ardhshëm, megjithatë, me Mbappen që kuptohet se është afër nënshkrimit të një marrëveshjeje pesëvjeçare me Los Blancos. Marrëveshja do t’i jepte fund një sage të gjatë, pasi sulmuesi francez kaloi në vitin 2022 në kryeqytetin spanjoll për të zgjatur qëndrimin e tij me klubin aktual Paris Saint-Germain.

Pas arritjes së objektivit të tyre kryesor, sfida për Carlo Ancelottin është të gjejë një mënyrë për të akomoduar të gjithë yjet e tij të mëdhenj në një ekip. Megjithatë, duket se Ancelotti ka një plan në vend.

Sipas BBC, ky plan përfshin një pozicion më mbrapa për Bellingham, me Vinicius Junior si sulmues i dytë dhe Mbappe i vetëm në qendër. Ndërsa mund të ketë një vend të lirë në mes, me Joselu që konsiderohet një opsion afatshkurtër pas zëvendësimit të Karim Benzemas, Mbappe ka treguar më parë se ai nuk është një tifoz i të luajturit si një numër nëntë.

Roli i ri i Bellingham, ndërkohë, do të ndihmonte skuadrën e Ancelottit të kompensojë largimin e mundshëm të dyshes pa kontratë, Toni Kroos dhe Luka Modric. Është raportuar se Mbappe do të trashëgonte fanellën me numrin 10 të kroatit nëse, siç pritej, veterani largohet nga Bernabeu këtë verë. /Telegrafi/