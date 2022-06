Juan Mata i dha lamtumirë Man United në një mënyrë shumë prekëse, fansat tashmë e quajnë videon kryevepër

Juan Mata ka publikuar video-mesazhin e lamtumirës për Manchester United. Kontrata e 34-vjeçarit përfundon në fund të muajit dhe ai do të largohet nga klubi pas 8.5 vitesh në Old Trafford.

Mata fillimisht iu bashkua Djajve të Kuq për 37 milionë funte nga Chelsea në vitin 2014. Ai shënoi 51 gola në 285 paraqitje për Manchester United dhe fitoi Europa League, FA Cup dhe League Cup gjatë kohës së tij në Old Trafford, shkruan albeu.com.

Të premten, Mata ka postuar një video lamtumire për tifozët e klubit në faqen e tij në Twitter, ku shkruan: “Ndonjëherë realiteti tejkalon çdo pritshmëri. Faleminderit Man United.

Sometimes reality exceeds dreams. Thank you @manutd ❤️ pic.twitter.com/SksvdXoAhR — Juan Mata García (@juanmata8) June 10, 2022

Videoja tregon momentet kryesore të Matës në Man United, golat e spanjollit dhe pamjet nga rrugët dhe vendet ikonike të Mançesterit.

“Më desh pak kohë për të kuptuar ndryshimet që kishin ndodhur në jetën time”, thotë Mata.

“Nuk e kam menduar kurrë se do ta shkruaj këtë mesazh, por të gjitha gjërat e mira marrin fund, dhe po ashtu edhe koha ime në Manchester United si lojtar”.

“Është e pamundur të shpreh të gjitha emocionet që kam përjetuar gjatë dy javëve të fundit, por në përmbledhje, dua të them se jam jashtëzakonisht krenar që kam përfaqësuar këtë klub unik për 8.5 vjet”.

“Nuk mund ta ëndërroja kurrë një gjë të tillë, edhe si fëmijë, në fëmijërinë time në Spanjë më dukej diçka e largët, si mund ta imagjinoja që një ditë të luaja për një nga klubet më të mira në historinë e futbollit. Ndonjëherë realiteti i tejkalon të gjitha pritjet.

“Ndërsa shkruaj këto rreshta, nuk mund të jem më mirënjohës për sa larg më ka çuar karriera ime. Unë jam i emocionuar si një fëmijë që mendon se çfarë më pret e ardhmja tani. I njëjti pasion që kam pasur për futbollin si fëmijë jeton tek unë edhe tani”.

“Falënderoj të gjithë stafin e klubit, të gjithë ata që e bëjnë atë kaq të veçantë, çdo menaxher, çdo shok skuadre me të cilin kam pasur kënaqësinë të punoj në Manchester United. Kjo nuk është periudha më e mirë në historinë e klubit, por kam kujtime të pabesueshme nga udhëtimi im në Manchester United, trofe dhe momente të veçanta me skuadrën që do të mbahen mend gjithmonë. Ju falënderoj të gjithëve do me mungoje”. /albeu.com/