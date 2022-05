“Ju prishët ëndrrën që keni pasur që fëmijë”, Perez i kthen mesazhin Mbappes

Pak më parë ka dalë mesazhi i Kylian Mbappe për presidentin e Real Madridit, Florentino Perez.

23-vjeçari francez i tha se më në fund zgjodhi të qëndronte në Paris Saint-Germain dhe e falënderoi për propozimin.

Perez, nga ana e tij, i është përgjigjur MbapPe me një mesazh , i cili i shkoi drejtuesve të klubit francez.

“Më vjen keq për atë që ndodhi në ditët e fundit. Ata ju shkatërruan ëndrrën e fëmijërisë. Unë ju uroj më të mirën”. /albeu.com/

🚨🚨| Florentino Pérez’s reply to Mbappé:

“I regret what has happened in the last days. They have broke the dream you had since you were a child.” @jpedrerol

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 21, 2022