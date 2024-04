Joe Cole parashikon skuadrën e Anglisë në Euro 2024, lë jashtë dy emra të mëdhenj

Ish-ylli i Chelseat dhe Liverpoolit, Joe Cole ka lënë jashtë listës dy emra të mëdhenj teksa parashikon skuadrën e Anglisë për Euro 2024.

Kampionati Evropian do të zhvillohet në Gjermani këtë verë dhe trajneri Gareth Southgate duket se do të shkojë më mirë këtë herë.

Herën e fundit jashtë, Anglia u mund nga Italia në penallti para një Ëembley të stërmbushur.

Me afrimin e shpejtë të verës, Anglia do të hyjë përsëri në turne si një nga favoritët për të shkuar deri në fund.

E gjithë vëmendja tani do të përqendrohet në atë se kë do të zgjedhë Southgate kur të ngarkohet me emërimin e skuadrës së tij të përkohshme më 21 maj.

Ish-ylli i Anglisë dhe Chelseat, Cole, ka lënë jashtë dy emra të mëdhenj kur parashikoi skuadrën për në Euro 2024.

Cole parashikon se Marcus Rashford dhe Jack Grealish mund të rrezikojnë të mbeten jashtë listës së Southgate.

“Tingëllon qesharake, por karakteri i lojtarëve vjen në mendime dhe çfarë do të thotë për ta”, ka thënë fillimisht Cole për Daily Star.

“Unë jam një fans i madh i Marcus Rashford, ai ka arritur lartësi të mëdha në karrierën e tij, por për asnjë arsye të kuptueshme ai do të shkojë në një vrap ku njerëzit fillojnë ta pyesin përsëri. Për mua, ju e merrni Marcusin vetëm nëse do ta fusni atë. Unë nuk do ta inkuadroja atë përpara Foden, Kane ose Saka”.

“Kjo nuk është shpifje e karakterit dhe aftësisë së tij, por në këtë moment të jetës dhe situatës së tij në United, mendoj se ai mund të jetë ai që lihet jashtë. Gjithashtu me Jack Grealish, unë e dua atë, por si mund ta marrësh atë përpara dikujt që luan javë për javë si Maddison ose Jarrod Bowen që po e bën atë dhe që është në formë të ndeshjes”, përfundoi ish-ylli anglez. /Telegrafi/