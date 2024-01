Joan Laporta kontakton ish-trajnerin për ta bërë zëvendësues të Xavit

Gjuetia për menaxherin e ri të Barcelonës ka filluar seriozisht, me një mori opsionesh të lidhura me pozicionin, ku disa janë më të besueshëm se të tjerët. Megjithatë, raporti i fundit mund të jetë ideja më e largët e ngjarjes – dhe ndoshta për këtë arsye, diçka brenda kabinës së timonit të Presidentit Joan Laporta.

Laporta e ka bërë zakon të rikthejë figura nga periudha e tij e parë në krye të klubit që nga kthimi për një mandat të dytë.

Jo vetëm që Xavi Hernandez u vendos si menaxher, por Deco u emërua si Drejtor Sportiv, Bojan Krkic si oficer ndërlidhës për të rinjtë, Rafael Marquez si trajner i Barca Atletic, Juliano Belletti si ndihmës i tij dhe Javier Saviola në një moment ishte trajner i U-19 gjithashtu.

Tani RadioMarca raporton se Laporta ka kontaktuar me ish-menaxherin Frank Rijkaard për të parë nëse ai do të ishte i interesuar të rikthehej në punën ku kaloi pesë vjet.

Trajneri holandez u tërhoq nga puna e trajnerit në vitin 2014, pas qëndrimeve te Galatasaray dhe Arabinë Saudite, dhe që atëherë nuk është kthyer më.

Laporta i ka thënë Rijkaardit se ai mund të ketë edhe ish-shokun e skuadrës holandeze Marco van Basten si asistent, por ish-ylli i Milanit nuk ka ndërmend të kthehet në stërvitje.

Ai nuk e ka mbyllur derën plotësisht, edhe pse për ta bindur duket se do të kërkojë gjithë sharmin e Laportës.

Rijkaard aktualisht është i përfshirë në biznesin e pronave dhe është ambasador i Fondacionit Johan Cruyff, duke jetuar në Amsterdam me familjen e tij. /Telegrafi/

