“Jeta e CR7 është më e vështirë se sa e jona”

Bonucci dhe Chiellini ishin të pranishëm në podcastin Muschio Selvaggio për të folur për aspekte të ndryshme të botës së futbollit dhe momentin aktual të Juventusit dhe kombëtares italiane.

Në këtë mes, dy lojtarët përfunduan duke folur për Cristiano Ronaldon, një lojtar me të cilin ata ndanë dhomën e zhveshjes për tre sezone në Torino, duke supozuar se ishte më e lehtë për të menaxhuar ardhjen e CR7 në ekipin italian sesa pritej fillimisht.

“Ne e dinim që nga dita e parë se ai do të flitej vetëm që kur mbërriti në Juve. Por që kur u bë pjesë e grupit ai është sjellë normalisht dhe mirë me të gjithë. Ai nuk sillej si superstar, të gjithë mund të luanim me të”, nisi duke u shprehur Bonucci në lidhje me portugezin.

“Të thuash njerëzor, të merresh me dikë si ai është më e lehtë se sa duket. Kur u bashkua me grupin, ai u bë pjesë e grupit dhe u trajtua si çdo tjetër, edhe pse ishte një shumëkombëshe me mish e gjak. Është normale që çdo gjë që thotë të jetë lajm, por ai është thjesht një qenie njerëzore që i përkushtohet punës së tij. Ai është kampion dhe do të mbetet në histori, por është një njeri normal. Në fakt, jeta e tij është më e vështirë se e jona. Është më i pasur, është e vërtetë, por nëse dëshiron të shëtis apo të shkojë në qendër të qytetit, nuk ia del dot”, ka shpjeguar Chiellini. /albeu.com/