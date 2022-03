Ky është rasti që të gjithë presin të dinë rezultatin. Kylian Mbappe do ta zgjasë kontratën me PSG-në apo do t’i bashkohet Real Madridit?

I pranishëm këtë të enjte në hapjen zyrtare të #Elclasicoenmadrid, presidenti i La Ligës, Javier Tebas, ka dashur të reagojë për të ardhmen e Mbappe.

“Është e sigurt që Mbappe nuk do të qëndrojë. Nuk do të jetë në PSG, kjo është ajo që mendoj. Gjithsesi, ka ende disa muaj dhe pak argumente që PSG të zgjasë kontratën me të”. /albeu.com/