Japonia është shëmbulli i Kupës së Botës, trajneri i tyre bën veprimin mahnitës

Japonia është eliminuar ditën e djeshme nga Kroacia gjatë goditjeve të penalltive.

Kështu, rrugëtimi i tyre në këtë Kupë Bote përfundoi në fazën e 1/16. Tifozët japonezë dhe lojtarët, kanë qenë në vëmendje të mediave për veprimin që kanë bërë në këtë turne.

Tifozët pas çdo përfundimi të një ndeshje, pastronin shkallët e stadiumit ku ata qëndronin. Por jo vetëm tifozët, edhe lojtarët bashkë me stafin pastronin në mënyrë perfekte dhomën e zhveshjes duke lënë një rregull të jashtëzakonshëm.

Këtë herë, vëmendjen e mori trajneri i kombëtares së Japonisë, Hajime Moriyasu.

Tekniku i Japonisë pas përfundimit të ndeshjes kundër Kroacisë, është përkulur para tifozëve në mënyrën që japonezët e bëjnë, një foto që ka bërë xhiron në të gjitha rrjetet sociale duke i bërë të gjithë ndjekësit e këtij turneu të ndjehen të emocionuar.

Japan manager Hajime Moriyasu bows to the fans to thank them for their support 👏 pic.twitter.com/kCTG6VOoix

— GOAL (@goal) December 5, 2022