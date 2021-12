Jao Felix po mendon largimin nga Atletico

Ditët e João Félix në Atlético Madrid mund të jenë të numëruara. Merkatoja e muajit të ardhshëm do të paraqesë një mundësi për 22-vjeçarin që t’i japë fund marrëdhënies së tij me Rojiblancos. Ata brenda rrethit të tij të ngushtë po studiojnë mënyra për të provuar të bindin Atléticon t’i ofrojë atij një largim, megjithëse klubi nuk ka plane ta bëjë këtë për momentin. Cilësitë e João Félix nuk përshtaten me stilin e lojës së Simeones dhe kjo po e pengon atë të tregojë më të mirën që ka për të ofruar.

Golden Boy 2019 iu bashkua Atléticos nga Benfica si nënshkrimi më i shtrenjtë në historinë e klubit. Por me Atléticon, ai ka treguar vetëm pamje kalimtare të lojtarit të madh që është. Shtuar kësaj çështjeje taktike, ai është përballur me probleme dëmtimesh gjatë tre viteve të tij në Atlético.

Atlético pagoi 127 milionë euro për João Félix në 2019 dhe ata nuk janë të gatshëm ta lënë atë të shkojë për një tarifë më të ulët se kaq. Megjithatë, eliminimi nga Champions League në fazën e grupeve do të godiste financat e tyre./h.ll/albeu.com