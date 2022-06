Janë shfaqur fotot e fanellës së Barcelonës për sezonin e ardhshëm në ndeshjet jashtë fushe.

Uniforma, e dizenjuar nga Nike, është frymëzuar nga 30-vjetori i Lojërave Olimpike të vitit 1992, të cilat u zhvilluan në Barcelonë.

Kompleti do të jetë në ngjyrë ari, një referencë për medaljet e Lojërave Olimpike. Në mëngët dhe në çorape do të ketë vija me ngjyra në ngjyrat e unazave olimpike.

Një model në formën e një harte të qytetit zbatohet gjithashtu në formular. /albeu.com/