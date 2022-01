James Rodriguez bëhet hero duke i shpëtuar jetën lojtarit në fushë

James Rodriguez kreu një lëvizje shpëtimtare ndaj kundërshtarit Ousmane Coulibaly, i cili pësoi arrest kardiak gjatë një ndeshjeje të ligës në Katar.

Rodriguez ishte duke luajtur për Al-Rayyan kundër Al-Wakrah në Katar Stars League fundjavën e kaluar kur Coulibaly u pa duke u rrëzuar para portës gjatë pjesës së parë.

Ish-mesfushori i Everton dhe Real Madrid u pa duke vrapuar në ndihmë të mbrojtësit kundërshtar përpara se mjekët të mund të nxitonin në vendngjarje.

Sipas ‘beIN SPORTS’, lojtari kolumbian rregulloi kokën e 32-vjeçarit për ta lejuar atë të marrë frymë përpara se të mbërrinte ekipi mjekësor për të vazhduar trajtimin.

Loja u ndërpre përkohësisht përpara se ashpërsia e situatës të çonte në braktisjen e saj përfundimtare, me rezultatin 1-0 për Al Rayyan në kohën e kolapsit të Coulibaly.

Maliani u dërgua në spital ku raportohet se është në gjendje stabël.

Pas ndeshjes, një deklaratë e lëshuar nga liga konfirmoi se Coulibaly kishte pësuar një atak në zemër.

“Gjatë ndeshjes së QNB Stars League ndërmjet Al Rayyan dhe Al Wakrah të shtunën, Ousmane Coulibaly pësoi një atak në zemër, i cili kërkoi ndërhyrjen e stafit mjekësor dhe ambulancës të pranishëm në vend,” thuhej në një deklaratë të shkurtër.

“Mund të vihet re se lojtari aktualisht po merr kujdesin dhe kujdesin e nevojshëm mjekësor.

“Qatar Stars League i uron lojtarit një shërim të shpejtë dhe ne dëshirojmë të falënderojmë stafin mjekësor të të dy ekipeve, paramedikët dhe mjekët për përpjekjet e tyre të mëdha gjatë ngjarjeve të tilla.

“Për sa i përket statusit të ndeshjes, u ra dakord që të mbyllet dhe koha e mbetur të plotësohet më vonë duke filluar me rezultatin kur u ndërpre (1-0 në favor të Al Rayyan).

Ndeshja u caktua për të hënën dhe Al-Rayyan fitoi 3-0, duke përfshirë dy gola nga James për t’i mbajtur ata të tetë në tabelë./ h.ll/albeu.com

