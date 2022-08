“Jam i lumtur dhe shumë i fokusuar”, Bernardo Silva i “mbyll derën” Barçës

Bernardo Silva është një nga prioritetet e Barcelonës gjatë kësaj merkatoje, me katalanasit që kërkojnë të plotësojnë dëshirat e Xavi Hernandez.

I lidhur ngushtë me një kalim në “Camp Nou”, me të ardhmen akoma në ajër, mesfushori portugez ka menduar të flasë për këtë çështje, teksa deklarata e tij pas ndeshjes që Manchester City luajti me Newcastle ishte si “shuplakë” për Barçës.

“Jam i lumtur këtu. Po bëj gjithçka që është e mundur për të ndihmuar klubin. Jam shumë i fokusuar”, tha Silva, për faqen e Manchester City.

Përveç Barcelonës edhe Paris Saint Germain kanë shfaqur interesim për mesfushorin portugez./albeu.com/