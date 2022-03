“Jam i bindur se Abramovich mund të jetë duke ndarë pasurinë e tij me Putinin”

Roman Abramovich erdhi në jetën e britanikëve në vitin 2003 pas blerjes së Chelsea. Një operacion me të cilin ai fitoi një popullaritet të jashtëzakonshëm, veçanërisht në mesin e tifozëve të futbollit, të cilët tani, 19 vjet më vonë, kanë njohur të kaluarën e manjatit rus, të sanksionuar nga qeveria britanike për lidhjet e tij me Vladimir Putin, presidentin e vendit të tij, i cili tre javë më parë pushtoi Ukrainën.

Hetimi i televizionit publik britanik u përpoq të zbulonte origjinën e pasurisë së Abramovich, e vlerësuar në 10.500 milionë euro dhe për të cilën ai është në mesin e 100 njerëzve më të pasur në botë. Por ky “akumulim i pasurisë do të ishte rezultat i korrupsionit”, siguron avokati Andrew Mitchell, duke zbuluar blerjen e kompanisë Sibneft, e cila do të përfundonte duke u bërë Gazprom, raporton AS.

Kompania e naftës u ble nga Abramovich në 1995 për 226 milionë euro me kredi nga Kremlini dhe u rishit për 11.8 miliardë një dekadë më vonë. Pavarësisht kësaj, ish-pronari i Chelsea ka mohuar lidhjen e tij me presidentin rus, edhe pse siç kujtohet në gazetën El Mundo, vetë Abramovich ia rekomandoi emrin e Vladimir Putin paraardhësit të tij në detyrë, Boris Yeltsin.

Chris Hutichins, biografi i Abramovich, shkon një hap më tej dhe siguron se marrëdhënia e manjatit me presidentin rus është “si ajo e një babai me djalin e tij të preferuar”. Ish-zëvendësministri i Energjisë Vladimir Milov është në të njëjtën linjë gjatë dokumentarit të lartpërmendur: “Jam i bindur se Abramovich mund të jetë duke ndarë pasurinë e tij me Putinin, i cili kurrë nuk i jep asgjë askujt nëse nuk arrin një interes të drejtpërdrejtë financiar.”

Hetimi për operacionin Sibneft

Pak kohë më parë, në vitin 1995, Departamenti rus i Hetimit të Krimeve Ekonomike paralajmëroi se Abramovich duhej të ishte akuzuar për mashtrim për operacionin Sibneft, çmimi i blerjes së të cilit ishte shumë më i ulët se vlera e tij reale. “Roman Abramovich dhe Boris Berezovski krijuan një grup kriminal për të mashtruar qeverinë dhe për të mos paguar paratë që kjo kompani kushtonte realisht,” shpjegon Yuri Skuratov, ish-kryeprokurori rus kur Jelcin ishte ende president.

Abramovich dhe Berezovski do të përfundonin në gjyq në një gjykatë britanike për shitjen e mëvonshme të Sibneft. Pikërisht në vitin 2012, në një betejë ligjore që u fitua nga ish-presidenti i Chelsea, i cili mundi në rrethana të çuditshme ish-partnerin e tij Berezovski, i cili një vit më vonë do të humbiste jetën.

Dokumentari i BBC-së i bën jehonë gjithashtu një hetimi nga shërbimet inteligjente spanjolle, të cilat në vitin 2010 arritën në përfundimin e mëposhtëm: “Oligarku Roman Abramovich konsiderohet të jetë menaxheri i interesave ekonomike të Putinit”. Një raport i referuar në parlamentin britanik nga ish-ministri David Davis për t’i bërë presion qeverisë që të ndërmarrë veprime kundër atij që konsiderohet njeriu i parave i Vladimir Putin.

Roman Abramovich tani përballet me sanksione nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Britanisë së Madhe, të cilat kanë ngrirë të gjitha asetet e tij dhe e ndalojnë atë të kryejë çdo lloj transaksioni me individë ose kompani të vendosura në këto territore. Një goditje e rëndë për biznesmenin, të cilit i është dashur të heqë dorë nga pronësia e Chelsea-t, kampionit aktual të Champions League , i cili është në proces shitjeje, nën mbikëqyrjen e Downing Street. /albeu.com/

Berezovsky dhe Roman Abramovich