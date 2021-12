Jake Paul: Dua të stërvitem nga Team Khabib

Jake Paul ka plane ambicioze për të ardhmen pasi ka konfirmuar se synimi i tij është të paraqitet në MMA pasi synon të zgjasë serinë e tij të fitoreve në boks.

YouTuber-i kontrovers beson se mund të performojë në një nivel të lartë në MMA dhe shprehu dëshirën e tij për t’u trajnuar nga Team Khabib.

“Unë nuk e kuptoj pse, nëse mund të bëj boks,pse nuk mund të bëj MMA,” tha Paul, siç raportohet nga ESPN.

“Unë do të shkoj të stërvitem nga Javi Mendez, Team Khabib. Më duhet të shkoj 10-0 ose 12-0 në boks fillimisht dhe më pas do ta godas atë luftë MMA”.

Ndërkohë, ish-kampioni i UFC në peshën e lehtë, Tyron Woodley, nuk beson se Paul mund të arrijë në MMA. Dy lojtarët do të përballen me njëri-tjetrin në një përleshje që do të zhvillohet të shtunën.

“Ai është një mbret gënjeshtar,” tha Woodley.

“Le ta bëjmë, atëherë. Dëshiron të vësh një bast? Le të bëjmë një bast. Ti dëshiron të luftosh MMA, hajde të luftosh me mua. Unë erdha ta boksoj, u ngjita në një peshë e gjysmë. Ejani në MMA, ne do të luftojmë në peshën e mesme dhe do ta shihni vërtet se çfarë është.”/ h.ll/albeu.com