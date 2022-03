Jahti i Abramovich në portin e Turqisë, një grup personash protestojnë para tij (VIDEO)

Një superjahti i miliarderit rus Roman Abramovich, u mbajt nga një grup protestuesish ukrainas teksa po përpiqej të ankorohej në Turqi.

Protestuesit në një gomone të vogël me fryrje u përpoqën të bllokonin superjahtin 140 metra Solaris, që raportohet të jetë me vlerë 430 milionë paund, nga ankorimi në vendpushimin e Bodrumit në Turqinë jugperëndimore të hënën.

Jahti mbërriti në Turqi pak më shumë se një javë pasi u largua nga qyteti turistik Adriatik i Tivatit të Malit të Zi më 13 mars, pasi kishte kaluar ujërat e vendeve të BE-së që kanë sanksionuar oligarkun për pushtimin rus të Ukrainës. Ajo arriti të ankorohej në Mugla, në vendpushimin e Bodrumit në Detin Egje, pavarësisht protestave.

Një jaht i dytë i lidhur me Abramovich, i quajtur Eclipse, u ankorua në resortin turistik turk të Marmaris të martën, citoi “Reuters”./ h.ll/albeu.com

A group of #Ukrainian kids, members of a yachtsman club, tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from docking in 🇹🇷 Bodrum. The yacht docked only with the help of police.#StandWithUkraine️ #RussianOligarchs #putinswar #BanRussia pic.twitter.com/3e3rWqU1xU

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 21, 2022