Ja si janë festat e natës së Pique: Shpenzohen shuma të pahijshme

Gerard Pique është ndër problemet aktuale sociale për shkak të ndarjes së fundit nga Shakira pas 12 vitesh lidhje dhe dy fëmijëve të përbashkët, pushtimet e tij, dhe stili i jetesës që bën, shkruan albeu.com.

Të gjitha këto çështje po analizohen shumë nga shtypi dhe media. I fundit që zbuloi se si është stili i jetës së natës së Pique ishte programi “Socialite”, nga Telecinco, i cili pasi foli me paparacët Jordi Martin ka zbuluar se çfarë bën futbollisti kur del për festë.

Më shumë se 2000 euro në një natë

“Për festat e Pique, le të shohim.Unë e kam ndjekur Gerardin për 12 vjet dhe Pique është i njohur në Barcelonë, festat që bën por më theksojnë se kohët e fundit ai është krejtësisht i vjetëruar duke kaluar shumë kohë duke u argëtuar me partnerin e tij Ricky Puig. Ai po shpenzon shuma të pahijshme në lokale nate dhe restorante deri në orët e para të mëngjesit”, siguron Jordi.

“Sipas informacioneve të mia, shumat që Pique mund të shpenzojë për një natë ndryshojnë në varësi të ditës, por minimumi 2000 euro, nga 2000 e lart në ditë. Por ato shuma për Pique janë qesharake”, thekson ai.

Pique është privat me atë që do të ishte iluzioni i tij i ri

Sipas asaj që kanë treguar nga programi i drejtuar nga Maria Patino, Gerard Pique do të kishte përkuar disa herë me një vajzë në klubin e natës La Traviesa në Barcelonë. Siç raporton “Socialite”, futbollisti i Barcelonës ka mbërritur me taksi në klub dhe për të hyrë e dalë nga ambientet pa u parë ka përdorur një derë anësore, në një rrugë shumë pak të përdorur.

Pasi hyri në dhomë, ai shkoi në një dhomë private ku u fsheh me atë që do të ishte iluzioni i tij i ri. Sipas reporterit të “Socialit”, në atë dhomë private “ka një perde të kuqe dhe sapo brenda ka disa shkallë ku Pique mund ta shihte atë”.

Festat e lojtarëve të Barcelona

Programi ka zbuluar edhe fjalët e “ndikueses” Luciana Guschmer, e cila ka shpjeguar se si janë festat me modelet ku shkojnë lojtarët e Barcelonës: “Nuk i lanë të mbanin celularë sepse kishte shumë lojtarë që silleshin keq se kush ishin atje me modele dhe se ishin të martuar, përfshirë Pique”, ka shpjeguar Luciana për “Socialite”. /albeu.com/