Me njoftimin e saj, Roma bëri të ditur se ka nisur ndërtimin e stadiumit të ri, i cili do të jetë gati në vitin 2026, ndërsa do të ndërtohet në Romë, me kryetarin e bashkisë që është dakord dhe pret prezantimin e detajuar të planeve në javët në vijim.

Për këtë foli CEO i Romëve dhe iu referua burokracisë që nuk i la të ecin përpara në vitet e kaluara. Megjithatë, ata tani besojnë se brenda katër viteve romakët do të kenë stadiumin e tyre, rreth vitit 2026. /albeu.com/