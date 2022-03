Ja dy shtetet ku do zhvillohet “EURO 2028”, mungon vetëm zyrtarizimi

Pas situatës së krijuar mes Rusisë dhe Ukrainës, ka bërë që “Euro 2028” mund të zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Republikën e Irlandës.

Sipas Daily Mail Turqia me shumë mundësi do ta tërheqë kandidaturën për të organizuar EURO 2028, pasi dështoi më parë me EURO 2016 dhe EURO 2024.

Rusia as mund të merret në konsideratë, pas përjashtimit nga FIFA dhe UEFA.

Në këto kushte opsionet e vetme janë Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda.

UEFA-n mund të shpallë fituesin në shtatorin e vitit 2023, pasi ato t’i plotësojnë të gjitha kushtet për të organizuar “Euro 2028”.