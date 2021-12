Ja cilat janë ekipet e kualifikuara për raundin tjetër të Champions League

Grupi i Ligës së Kampionëve arrin kulmin këtë javë, me raundin e fundit të ndeshjeve për të vendosur se kush do të fitojë një vend në raundin e 16-të.

Ekipet e renditura të para dhe të dyta në secilin nga tetë grupet (AH) do të zënë vendet e tyre në fazën e parë me eliminim direkt, e cila do të luhet në vitin 2022, me ndeshjet e para të planifikuara për 15/16/22/23 shkurt dhe të dytat, do të luhen më 8/9/15/16 mars.

Shorti për raundin tjetër do të hidhet më 13 dhjetor.

Skuadrat e kualifikuara për në raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve

Kjo do të thotë se skuadrat e mëposhtme janë kualifikuar:

Fituesit e grupeve

Grupi A: Manchester City

Grupi B: Liverpool

Grupi C: Ajax

Grupi D: Real Madrid

Grupi E: Bayern Munich

Grupi F: Manchester United

Grupi G: Lille, RB Salzburg, Sevilla ose Wolfsburg

Grupi H: Chelsea ose Juventus

Vendi i dytë

Grupi A: PSG

Grupi B: Atlético Madrid

Grupi C: Sporting i Lisbonës

Grupi D: Inter Milan

Grupi E: Barcelona ose Benfica

Grupi F: Villarreal ose Atalanta

Grupi G: Lille, RB Salzburg, Sevilla ose Wolfsburg

Grupi H: Chelsea ose Juventus

Në short fituesit e grupeve do të barazohen kundër nënkampionëve. Skuadrat nga i njëjti grup ose i njëjti vend nuk mund të barazohen kundër njëra-tjetrës në raundin e 16-të. Fituesit e grupeve do të luajnë ndeshjen e dytë në shtëpi./h.ll/albeu.com