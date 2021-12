J.Zanetti: Reali më kërkoi, por nuk mund ta tradhëtoja Interin

Zv. presidenti dhe ish-kapiteni i Interit, Javier Zanetti, ka treguar arsyet e vendimit të tij për të mos u bashkuar me Real Madridin në të kaluarën, pavarësisht se të dy palët ishin afër arritjes së një marrëveshjeje.

Zanetti ka udhëtuar drejt Madridit me Nerazzurrët, të cilët do të përballen me Real Madridin të martën në Estadio Santiago Bernabeu në ndeshjen e fundit të dy skuadrave në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve.

Në një intervistë për MARCA, Zanetti diskutoi interesin e Real Madridit për të, cilësitë e Carlo Ancelottit dhe marrëdhënien e tij me presidentin e Los Blancos, Florentino Perez.

Ju përfaqësoni një klub shumë të madh. Si do ta krahasonit Interin me Real Madridin?

Unë përfaqësoj një klub me histori të madhe dhe kjo është një përgjegjësi e madhe. Real Madrid është një tjetër klub shumë prestigjioz me traditë të madhe në kompeticionet ndërkombëtare. Gjithmonë ka pasur respekt të madh mes dy klubeve.

A është e mirë marrëdhënia juaj me Florentino Perez?

Po shume mire. Ai dhe [drejtori i marrëdhënieve institucionale] Emilio Butragueno na kanë trajtuar gjithmonë shumë mirë. Ne mbajmë një lidhje prej vitesh dhe jam i lumtur sa herë e shoh. Emilio është i mrekullueshëm.

Ju jeni një ‘njeri i një klubi’ në futbollin evropian, diçka e rrallë në ditët e sotme. Pse eshte ajo?

Pasi erdha nga Argjentina në moshën 21-vjeçare dhe më pas luajta gjithë karrierën time në Inter… nuk do ta kisha ëndërruar kurrë. Dhe po, shpresoj që ky trend të kthehet, por kohët kanë ndryshuar. Nuk ka problem me këtë.

Le të shkojmë në ndeshjen e sotme. A është Real Madridi favorit?

Po, përballja me Real Madridin në shtëpi është gjithmonë e vështirë, sepse ata dinë të luajnë ndeshje të tilla. E mira është që të dy jemi kualifikuar dhe luajmë pa atë presion. Ekipi ynë po bën mirë falë një pune të shkëlqyer nga Inzaghi dhe djemtë. Mendoj se do të jetë një ndeshje e barabartë.

Tifozët e Real Madridit mund të kenë parasysh një Inter që nuk është aq i frikshëm. Çfarë mendoni ju?

Jo jo jo. Interi ka identitetin e tij dhe ka lojtarë cilësorë që do të përpiqen ta dëshmojnë edhe në Madrid. Atëherë mund të fitosh ose të humbësh, por identiteti i Interit është shumë i qartë.

Çfarë meritë u jepni pronarëve të rinj që ndërtuan një Inter që aspirojnë të fitojnë gjithçka?

Me pronarët e rinj fituam Serinë A, arritëm në finalen e Europa League, u kthyem në fazën eliminatore të Ligës së Kampionëve pas 10 vitesh… dhe po bëhet stabiliteti, që është kyç.

Ju mund të kishit nënshkruar për Real Madrid vite më parë. Na tregoni më shumë për këtë.

Po, isha shumë afër [për t’iu bashkuar Real Madridit] dhe tashmë thashë se ndihesha i nderuar nga interesimi i një klubi të tillë. Ishte në kohën kur drejtor sportiv ishte Jorge Valdano. Por të gjithë e dinë historinë time dhe e dinin që Interi është shtëpia ime. Kjo është arsyeja pse vendosa të qëndroj këtu.

Arsyet pas vendimit tuaj?

Unë u identifikova me Interin dhe fakti është se luaja edhe për një klub me shumë histori, megjithëse kishim vështirësi në atë kohë. Gjërat nuk ndodhën dhe nuk doja të largohesha pa lënë gjurmë. Unë isha kapiten dhe kisha një përgjegjësi të madhe. Dhe unë qëndrova.

A mund të më thoni sa herë keni luajtur në Estadio Santiago Bernabeu?

Pak. Mendoj se vetëm në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2010, sepse sapo luajtëm në Champions League kundër Real Madridit, duhej të shkonim në Sevilje sepse Bernabeu ishte i mbyllur. Pasi dola në pension, ne luajtëm një lojë legjendash. Përveç kësaj, kam luajtur edhe atje me Argjentinën.

Çfarë kujtoni nga ajo natë e vitit 2010? Një skuadër e Interit me kapiten nga ju fitoi Ligën e Kampionëve.

Ishte një natë ëndrrash, fantastike, një nga më të mirat e karrierës sime, sepse u regjistrua në historinë e klubit tim: të ngrija një trofe të Champions League që Interi nuk e kishte pushtuar për 45 vjet./h.ll/albeu.com