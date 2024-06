“Isha në qendër të një skandali, jam i turpëruar”, Mirlind Daku rrëfehet për mediat ruse: Më kapën emocionet, kërkoj ndjesë

Aventura e Mirlind Dakut në Euro 2024 përfundoi më shpejt seç pritej. Sulmuesi u dënua nga UEFA me 2 ndeshje pezullim për shkak të ofendimeve që bëri pas duelit me Kroacinë.

Kuqezinjtë barazuan në fund me kroatët dhe morën pikën e parë në Euro 2024. Kjo atmosferë përfshiu lojtarin, i cili ndaj Kroacisë debutoi në këtë turne.

Rreth kësaj situate ka folur Daku për një nga mediat ruse. Për “Sport-express.ru” ka theksuar se nuk ka dashur aspak të nxisë një situatë të tillë, por është përfshirë nga emocionet.

Ndër të tjera ai këkon falje dhe se gjëra të tillë nuk do të ndodhin në të ardhmen, pasi nuk është një lojtar i tillë problematic.

“Natyrisht, kjo javë ishte shumë e vështirë. Jam përballur me presion që nuk e kam pasur asnjëherë. Isha në qendër të një skandali, për të cilin jam i turpëruar. Nuk kam dashur të nxis një situatë të tillë, pa përmendur që kjo ngjalli valë reagimesh në media. Çdo gjë doli nga kontrolli. Pas gjërave si kjo, gjithnjë filloj të stresohem. Këto mendime dhe përvojë nuk më lëshojnë”.

Si ndodhi? “Pas ndeshjes së parë në Evropian me Italinë, mbrojtësi ynë, Elseid Hysaj, ka pranuar shumë kritika nga tifozët. Jo vetëm tifozët por edhe mediat kanë bërë presion ndaj tij. Pas ndeshjes me Kroacinë, kam dashur ta mbështes atë dhe kam shkuar së bashku me të te tribuna e tifozëve, që tifozët ta pranojnë atë, ta përkrahin dhe që të ndajmë momentin e gëzimit me të. Ata më pas i dhanë atij altoparlantin dhe unë isha afër. Më pas altoparlanti ishte në duart e mia dhe unë i thash ato fjalë. Në ndeshje si ajo, tifozët shpesh lejojnë veten të bëjnë thirrje ofenduese ndaj tifozëve të vendeve tjera. Kjo atmosferë të shoqëron gjatë ndeshjes dhe të mbërthen. Ndikon te të gjithë në stadium. Ajo ndeshje kishte fund emocional – shënuam golin e barazimit në minutën e fundit dhe unë bëra debutimin në Evropian. Kështu që emocionet ishin shumë të mëdha. Por kjo nuk më justifikon. Menjëherë më pas e kam kuptuar se çka kam bërë: kam thënë gjëra të papërshtatshme. Isha i shokuar që lejova emocionet të më kaplojnë dhe që lejova veten të bëj gjëra të tilla”, ka deklaruar sulmuesi kuqezi.

“Më e rëndësishmja, nuk është dashur të them fjalë të tilla për asnjë popull. Është thjeshtë e papranueshme. Është akt i tmerrshëm dhe nuk më vendos në pozitë të mirë. Pas asaj që ndodhi federata serbe nuk ka dërguar ankesë zyrtare në UEFA. Nuk kishte ankesë specifike ndaj meje. Por e përsëris që situata nuk më vendos në pozitë të mirë. Jam pishman dhe kërkoj falje ndaj të gjithëve që janë lënduar nga ky veprim”, është shprehur Daku.

Një dënim i mundshmëm nga Rubin Kazan? “Më është dhënë një pushim i shkurt pas grumbullimit me ekipin kombëtar. Duhet të fokusohemi në punë. Do të mundohem t’ua dëshmoj të gjithëve se kjo nuk do të më ndodhë në të ardhmen”, ka përfunduar Daku.