Ish-ylli i Manchester City dhe trajneri i Burnley, Kompany: CR7? Ne duam lojtarë që kanë fuqi të vrapojnë

Mbrëmjen e djeshme Manchester United njoftoi divorcing me Cristiano Ronaldon.

Belgu Vincent Kompany, ish-ylli i Manchester City dhe trajneri actual i Burnley, ka komentuar divorcing, por kryesisht situatën e portugezit.

Ai ishte i ftuar në “BBC” për të komentuar në një emission të Kupës së Botës dhe i pyetur nga Gary Linker nëse do të merrte Ronaldon në skuadrën e tij, ai dha një përgjigje epike dhe ironike.

“Ne duam lojtarë që kanë fuqi të vrapojnë”./ h.ll/albeu.com

Vincent Kompany on whether he would take Cristiano Ronaldo at Burnley:

🗣 “We need players who can run…” pic.twitter.com/miU4V0rXIQ

