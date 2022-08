Ish-presidenti i Juventusit i sugjeron Cristiano Ronaldos të largohet nga futbolli evropian

Ish-presidenti i Juventusit, Giovanni Coboli Gigli ka komentuar situatën me Cristiano Ronaldon, duke reflektuar për rikthimin e tij hipotetik në Juventus. Gigli beson se futbollisti portugez, për fat të keq, e ka lodhur veten në futbollin evropian.

“Ronaldo është një kampion i madh me një karakter të veçantë. Është e qartë se ai e ka të vështirë të shkojë mirë me dhomat e zhveshjes. Ai është i izoluar dhe jeton me familjen e tij. Do të jetë e vështirë për të pa Ligën e Kampionëve, por duhet ta pranojë. Ndoshta ka ardhur koha që ai të lëvizë përtej oqeanit, kampionatin amerikan, ku do të mund t’i plotësojnë kërkesat e tij për paga dhe ai do të jetë ende në gjendje të fitojë diçka të re për veten e tij”, citon ITASportPress Gigli. /albeu.com/