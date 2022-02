Ish-portier, vritet në betejë me rusët 22-vjeçari ukrainas

Vitaly Sapil, 22 vjeç , i cili më parë ka luajtur si portier në akademitë e Karpaty Lviv, vdiq gjatë betejës me rusët në Kiev.

Sipas TSN.ua, i riu ishte kapiteni i një ekuipazhi në një tank luftarak ukrainas, ndërsa në rrjetet sociale ka qindra komente që nderojnë kujtimin e tij. /albeu.com/

They went to war when Russia invaded #Ukraine

They believed in Freedom &right to live & work in their God-given land.

Remember their faces

Remember they laid down their lives not only for Ukraine, but for all of Europe!

RIP -Pavlo Kosheliev, Vitaliy Sapilo, Volodymyr Mazurenko pic.twitter.com/aOrJgSJXUF

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 27, 2022