Ish-menaxheri i Michael Schumacher ngre akuza për gënjeshtra nga familja e legjendës së Ferrarit

Ish-menaxheri i Michael Schumacher, Willi Weber, ka sulmuar familjen e ish-yllit të Ferrarit se kanë ‘gënjyer’ për pasojat e aksidentit të tij gati fatal në ski në vitin 2013. Schumacher u tërhoq plotësisht nga sytë e publikut pas incidentit, i cili e pa atë të futur në një koma e shkaktuar nga mjekësia për gjashtë muaj.

Gjermani u rrëzua dhe goditi kokën në një gur teksa bënte ski me djalin e tij, Mick, në vitin 2013. Pavarësisht se mbante një helmetë skijimi, aksidenti shkaktoi një dëmtim të rëndë në tru dhe Schumacher nuk e rifitoi plotësisht vetëdijen deri gjashtë muaj më vonë.

Vetëm një vit më parë, Schumacher përfundoi vitin e tij të fundit në F1 me Mercedes, por pjesa më e madhe e suksesit të tij sportiv erdhi me Ferrari-n dhe Benetton-in teksa fitoi shtatë tituj botërorë të barabartë me rekord. Vetëm Lewis Hamilton mund të rivalizojë 53-vjeçarin për sa i përket vlerësimeve dhe arritjeve, me britanikun që ka kaluar numrin e fitoreve të tij në Grand Prix sezonin e kaluar.

Weber, i cili së pari nënshkroi Schumacher në ekipin e tij në Formula 3 në vitet 1980, është sulmuar me familjen e ish-klientit të tij për mungesën e aksesit dhe ‘gënjeshtrave’ pas aksidentit të tij në ski.

“Unë mendoj se babi dhe unë, tani do ta kuptonim njëri-tjetrin në një mënyrë tjetër. Thjesht sepse flasim një gjuhë të ngjashme, gjuhën e motorsportit,” tha ai. “Do të kishim pasur shumë më tepër për të folur dhe këtu është koka ime shumicën e kohës, duke menduar se do të ishte kaq e lezetshme. Kjo do të ishte gjithçka. Do të hiqja dorë nga gjithçka vetëm për këtë.

“Që nga aksidenti, natyrisht, këto përvoja, këto momente që besoj se shumë njerëz kanë me prindërit e tyre nuk janë më të pranishme, ose në një masë më të vogël. Sipas meje, kjo është pak e padrejtë.”

“Ishte një dhimbje e madhe për mua”, tha Weber për “Gazzetta dello Sport”. “Unë u përpoqa qindra herë të kontaktoja gruan e tij Corinna dhe ajo nuk u përgjigj. Telefonova Jean Todt për ta pyetur nëse duhet të shkoja në spital dhe ai më tha të prisja, është shumë herët.

“Telefonova të nesërmen dhe askush nuk u përgjigj, nuk e prisja një sjellje të tillë dhe jam akoma e inatosur për këtë. Më mbajtën jashtë, më thanë që është herët, mirë tani është vonë. Kanë kaluar nëntë vjet. Ndoshta ata thjesht duhet ta thonë ashtu siç është.”/ h.ll/albeu.com