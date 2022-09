Ish-lojtari i Interit është pothuajse trajneri më i ri i Bologna

Bologna ka zgjedhur Thiago Motta për të marrë trashëgiminë e Mihajlovic.

Marrëveshja me ish-trajnerin e Spezias është totale, kontrata do të zgjasë dy vjet, me një pagë 1,1 milionë euro në sezon.

Duke përjashtuar pengesat, shkruan “La Gazzetta dello Sport”, italo-braziliani do të ulet në tribunat e “Dall’Ara” për të parë ndeshjen kundër Fiorentinës.

Prandaj debutimi i tij në stol është shtyrë, por sipas të gjitha gjasave Thiago do të ketë mundësinë të studiojë nga afër ekipin e tij të ri këtë fundjavë./ h.ll/albeu.com