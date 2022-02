Ish-legjenda e Arsenalit jep dorëheqjen nga drejtori sportiv i Ajax, dërgonte mesazhe të turpshme te koleget femra

Marc Overmars ka lënë detyrën e tij si drejtor i futbollit të Ajax-it pasi pranoi se u dërgoi mesazhe të papërshtatshme kolegeve femra në klub.

Ish-anësori i Arsenalit dhe Holandës ishte në postin e tij që nga viti 2012, dhe së fundmi nënshkroi një kontratë të re deri në vitin 2026.

Megjithatë, pas raportimeve të shpërndara në Holandë se ai u dërgonte kolegëve mesazhe të papërshtatshme seksualisht, ai ka nxituar të japë dorëheqjen.

Në një deklaratë në faqen e internetit të Ajax, Overmars tha: “Më vjen turp.

“Javën e kaluar u përballa me raporte për sjelljen time. Dhe si u ka ardhur kjo tek të tjerët. Fatkeqësisht, nuk e kuptova që po e kaloja kufirin me këtë, por kjo m’u bë e qartë ditëve të fundit.

Papritmas ndjeva një presion të madh, kërkoj falje, sigurisht për dikë në pozicionin tim, kjo sjellje është e papranueshme. Tani e shoh edhe këtë. Por është tepër vonë. Nuk shoh asnjë mundësi tjetër përveç largimit nga Ajax. Kjo gjithashtu ka një ndikim të madh në situatën time private. Prandaj u kërkoj të gjithëve të më lënë mua dhe familjen time vetëm.”

Kryetari i bordit të Ajax Leen Meijaard tha: “Kjo është një situatë dramatike për të gjithë ata që janë të përfshirë në çfarëdo mënyre.

Është shkatërruese për gratë që u është dashur të përballen me këtë sjellje. Kur dëgjuam lajmet për këtë, ne menjëherë vepruam, duke diskutuar me kujdes dhe duke peshuar se çfarë ishte gjëja më e mirë për të bërë, të gjitha në konsultim me CEO Edwin van der Sar dhe asistuam nga një ekspert i jashtëm.”

Shefi ekzekutiv i klubit dhe ish-shoku i skuadrës holandeze i Overmars, Van der Sar, tha: “Më duket e tmerrshme situata për të gjithë dhe jam dakord me fjalët e Leen Meijaard.

“Në rolin tim, ndihem gjithashtu përgjegjës për të ndihmuar kolegët. Një klimë e sigurt pune është shumë e rëndësishme për të gjithë në Ajax.”/ h.ll/albeu.com