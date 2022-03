Ish e dashura e Prince Boateng tregon pse dëmtohej ai, arsyeja i ka habitur të gjithë

Kevin-Prince Boateng ka pasur një karrierë të pasur futbollistike me kontribute në skuadra të mëdha si Barcelona, AC Milan apo Tottenham por siç duket, ai ka qenë gjithashtu mjaft i zënë edhe “jashtë fushës”.

Mesfushori tashmë fajëson për dëmtimet e shumta në futboll, faktin që bënte seks deri në 10 herë brenda javës me të dashurën e tij modele Melissa Satta. Kur luante me ekipin italian të Milanit në 2012, mesfushori mbeti jashtë fushës për më shumë se një muaj prej një dëmtimi të dyshimtë në kofshë.

Më vonë ish e dashura e tij Melissa tregoi të vërtetën se nga kishte ardhur dëmtimi.

Dëmtimi nuk kishte ndodhur në fushë por në dhomën e gjumit.

“Arsyeja pse ai dëmtohej gjithmonë ishte sepse bënim seks mesatarisht 10 herë në javë”, thotë Satta. “Mua nuk më pëlqejnë lojrat e zbukurimet paraprake, dua të hyj direkt në temë”.

“Pozicioni imi preferuar është sipër, sepse dua të kem kontroll”.

Dhe në fakt Boateng dëmtohej shpesh gjatë karrierës së tij teksa luante për skuadra si Tottenham, AC Milan, Barcelona apo Fiorentina.

Teksa luante gjithashtu me skuadrën kombëtare të Ganës ai nisi lidhjen me Melissa në 2011 me të cilën kanë lindur djalin Maddox Prince, i cili bëhet shtatë vjeç sivjet.Në vitin 2016, çifti ngritën romancën e tyre në një tjetër nivel dhe u martuan, por për fat të keq kjo nuk zgjati. Ata u ndanë në 2019 por takohen shpesh dhe nuk janë armiqësorë.

Melissa është prezantuese televizive në Itali dhe tashmë thotë se i vjen keq për komentet ‘e hapura’ për jetën e tyre seksuale dhe vëmendjen që kanë tërhequr ato.

“Më kanë sjellë shumë zhurmë, dhe me të drejtë, duhet treguar kujdes me punët e seksit, sidomos kur je në vëmendjen e të gjithëve siç është futbolli. Vetëm për faktin se ne bëjmë seks nuk do të thotë se jemi nimfo-maniakë”, tha ajo./ h.ll/albeu.com