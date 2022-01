Isco i vendosur për të qëndruar deri në fundin e kontratës me Realin

Isco Alarcon është mjaft i qartë për planin e tij të ardhshëm dhe ai megjithëse ka disa oferta në tavolinë, si mjedisi i tij ashtu edhe ai e konsiderojnë kundërproduktive largimin nga Real Madridi në merkaton e dimrit.

Arsyeja nuk është tjetër veçse përpjekja për të siguruar një kontratë më të mirë, pasi futbollisti përfundon kontratën me entin Chamartin më 30 qershor.

Fiorentina ishte skuadra e fundit që trokiti në dyert e mesfushorit, i cili e di se nuk do të rinovojë dhe se me Ancelottin vështirë se do të ketë mundësi. Pavarësisht kësaj, duke i dhënë përparësi qëndrimit në kryeqytetin e Spanjës për gjashtë muaj të tjerë dhe daljes nga dera e pasme pasi ishte një nga lojtarët me performancën më të keqe në dy vitet e gjysmë të fundit.

Do të shohim nëse në javët në vijim, para mbylljes së merkatos, do të ketë ndonjë lajm për vazhdimësinë e tij, por duket se Isco preferon të presë deri në shterimin e kontratës. r.t/albeu.com