Isco, Bale dhe Hazard janë të padëshiruar nga të gjithë

Isco, Gareth Bale dhe Eden Hazard janë bërë pothuajse të padukshëm për Carlo Ancelottin në Real Madrid.

Ancelotti mbërriti plot shpresë se ai mund t’i kthente gjërat për të tre, por Bale ishte tashmë i humbur nga dëmtimi në fund të gushtit dhe as Hazard dhe as Isco nuk kanë treguar asgjë .Asnjë nga të tre nuk po luan në nivelin që Los Blancos do të prisnin prej tyre.

Indiferencë e plotë

Real Madridi dhe tifozët e klubit kanë filluar të bëhen indiferentë ndaj të treve, me asnjë prej tyre që nuk ka luajtur afër nivelit që e kanë treguar veten të aftë për të arritur në të kaluarën.

Të njëjtat ndjenja kanë filluar të lindin edhe në listën e kërkuesve të mundshëm për secilin. Në të kaluarën, këta emra do të kishin tërhequr vëmendjen dhe interesin e menjëhershëm, por tani nuk ka shumë klube të prirura për t’i nënshkruar.

Bale ka luajtur tre herë për Real Madridin këtë sezon, po aq paraqitje sa edhe për Uellsin. Vlera e tij në treg – sipas Transfermarkt – është 10 milionë euro dhe ai nuk ka luajtur në Bernabeu që nga shkurti 2020 . Agjenti i tij tregon me gisht fansat, por faji i vërtetë për situatën e tij qëndron diku tjetër.

Hazard ka luajtur 10 herë për Real Madridin dhe pesë herë për Belgjikën këtë sezon. Vlera e tij në treg ka rënë në vetëm 25 milionë euro, e 272-ta në botë. Vlera e Iscos qëndron në 15 milionë euro pas shtatë ndeshjeve këtë sezon, që arrin në 177 minuta./h.ll/.albeu.com