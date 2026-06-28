Irani dhe eliminimi më i hidhur: një histori fati të pamëshirshëm në Kupën e Botës?

Zhgënjimi ka qenë gjithmonë pjesë e pandarë e Botërorit: krahas momenteve të lavdisë, turneu prodhon edhe rrëfime të dhimbshme për përfaqësueset që dalin jashtë në mënyrë dramatike. Megjithatë, mënyra se si përfundoi aventura e Iranit në Botërorin 2026 renditet mes episodeve më të rënda.
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Edhe pse u përball me vështirësi të mëdha që përpara nisjes së garës, ekipi i drejtuar nga Amir Ghalenoei arriti deri aty sa kualifikimi në fazën e 1/32-ave të varej vetëm nga vetja. Por, në çastet e fundit, kjo mundësi iu hoq dy herë.
Irani e mbylli fazën e grupeve pa pësuar humbje, por kjo nuk mjaftoi për të kaluar më tej. Diferenca e golave e la jashtë fazës nokaut, në një eliminim tejet të dhimbshëm.
Një gol i fshirë në kohën shtesë
Pas dy barazimeve kundër Zelandës së Re dhe Belgjikës, iranianët hynë në ndeshjen ndaj Egjiptit në Seattle me llogari të qartë: fitorja do t’u siguronte biletën për në raundin tjetër.
Takimi nisi keq për ta, pasi mbetën shpejt në disavantazh, por reagimi nuk vonoi. Edhe pse Mehdi Taremi shpërdoroi një penallti, Ramin Rezaeian riktheu ekuilibrin me një realizim të mençur nga një kënd i vështirë.
Kur gjithçka po shkonte drejt një barazimi 1-1, në minutat shtesë erdhi momenti që dukej vendimtar: Shoja Khalilzadeh dërgoi topin në rrjetë pas një rrëmuje në zonë, duke shpërthyer festën te Irani.
Por entuziazmi zgjati pak. Pas ndërhyrjes së VAR-it, goli u anulua për pozicion jashtë loje, në një episod të debatueshëm, ku lojtari ishte përpara mbrojtësit të fundit vetëm me majën e këmbës. Ndeshja u mbyll përfundimisht 1-1.
Ndeshja tjetër që i preu shpresat
Pas kësaj, Irani nuk e kishte më fatin plotësisht në dorë dhe duhej të priste zhvillimet në përballjet e tjera për të kuptuar nëse do të mbetej në garë.
Vendimtare u bë sfida mes Algjerisë dhe Austrisë, ku çdo fitore e njërës skuadër do të favorizonte Iranin. Edhe aty, drama nuk mungoi.
Në minutën e 93-të, Riyad Mahrez shënoi për Algjerinë dhe riktheu shpresën e madhe te kampi iranian për kualifikim.
Megjithatë, vetëm pak çaste më pas, Austria gjeti barazimin me Sasa Kalajdzic, duke i shkatërruar për herë të dytë brenda 24 orëve ëndrrat e Iranit.
Në përfundim, Senegali siguroi kalimin më tej falë diferencës së golave, ndërsa Kepi i Gjelbër përfitoi nga zhvillimet në grupin tjetër.
“Na kanë trajtuar padrejtësisht”
Rrugëtimi i Iranit nuk u vështirësua vetëm nga ajo që ndodhi në fushë, por edhe nga faktorë jashtë saj.
Përfaqësuesja hasi pengesa të shumta në udhëtime dhe u detyrua të ndryshonte vazhdimisht bazën stërvitore, duke lëvizur nga Arizona në Tijuana.
Veç kësaj, skuadra mori leje për të hyrë në SHBA vetëm një ditë para ndeshjeve, ndërsa duhej të largohej menjëherë pasi ato përfundonin.
Trajneri Amir Ghalenoei deklaroi se ekipi i tij ishte “më i shtypuri në turne”, duke theksuar se kushtet e përgatitjes së tyre kishin qenë ndjeshëm më të kufizuara në krahasim me kombëtaret e tjera.
“Lojtarët e mi janë të jashtëzakonshëm. Ajo që kanë bërë këta të rinj duhet të shkruhet në histori. Pavarësisht problemeve, kemi arritur të paraqitemi mirë dhe bota duhet të jetë krenare me Iranin”, u shpreh ai.
Po ashtu, ai i kërkoi FIFA-s që në turnetë e ardhshëm të garantojë trajtim të barabartë për të gjitha përfaqësueset.