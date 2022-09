Inzaghi: Udinese është në super formë, kam nevojë për të gjithë lojtarët

Interi do të përballet ditën e nesërme në transfertë me Udinesen në kaudër të javës së shtatë të Serie.

Udinese është nga ekipet më në formë në kampionatin italian pasi ka 4 fitore radhazi dhe është vetëm një pikë lae kreut.

Inzaghi para ndeshjes është treguar koshient për fuqinë e kundërshtarit që ka përballë.

A është lideri grupi?

“Absolutisht që po, të luash aq shumë kam nevojë për të gjithë dhe për ne trajnerët është një shenjë e shkëlqyer kur sheh se duke ndryshuar lojtarë gjithmonë arrin të mbash një ekip kompakt dhe të vendosur. Ata janë shenja të shkëlqyera.”

Udinese vjen nga katër fitore radhazi.

“Po, do të duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Është një ekip shumë i shëndetshëm, i stërvitur mirë, me shumë lojtarë cilësorë. Do të na duhet një garë vendosmërie: do të gjejmë skuadrën me serinë më të mirë në ligë.”

A mund të themi cili është më i forti?

“Patjetër. Ata vijnë nga katër fitore radhazi, të merituara dhe të dëshiruara. Është një ekip i vështirë dhe ne duhet ta përballojmë atë nga Interi.”

Sa e rëndësishme do të jetë qasja?

“Do të jetë vendimtar. Udinese shënon në minutat e para të ndeshjes dhe për këtë arsye do të jetë e nevojshme që t’i qasemi ndeshjes në mënyrën më të mirë të mundshme”./albeu.com