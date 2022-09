Inzaghi: Të kënaqur me merkaton. Derbi? Fusha do tregojë kush është më i fortë

Një ditë pas mbylljes së merkatos, një ditë para derbit. Mes ardhjes së Acerbit dhe ndeshjes ndaj Milanit, duke filluar në orën 15:00, Inzaghi ka folur në konferencën për shtyp.

Milan ka një formacion të dëshmuar, a mund të vendoset derbi me duele individuale?

“Duelet individuale do të jenë shumë të rëndësishëm, ne e dimë se çfarë përfaqëson një derbi, si për klubin tonë ashtu edhe për tifozët tanë. Skuadra bën mirë, është rikuperuar.”

Si po e përdorni kujtesën tuaj nga ndeshja e vitit të kaluar?

“Vitin e kaluar pati shumë ndeshje derbi, e fundit u fitua 3-0 nga Interi dhe na lejoi të fitonim një trofe. Ne e dimë se çfarë ndodhi në rikthimin në ligë, mendoj se një derbi është i ngarkuar. Derbi ka lojtarë me personalitet dhe dëshirë të madhe, krahasohen dy klasifikimet e para të kampionatit të kaluar. Dhe sin ë të gjitha ndeshjet, edhe këtë vit garat do të jenë të balancuara.”

Një bilanc tregu. A është ai Inter që doje?

“Po, klubi ka punuar shumë mirë, duke arritur të mbajë lojtarë të rëndësishëm, duke e ditur se ka pasur aksione të qarta, të vendosura me ardhjen time. Jam i kënaqur me ekipin, e di që të dyja seancat kanë qenë positive financiarisht, por ka rëndësi që ekipi është konkurrues.”

Sa kohë do të mungojë Lukaku?

“Ai kishte këtë dëmtim, shpresojmë që ta rikuperojmë para pushimit. Do të duhet pak kohë, por stafi ynë mjekësor po punon për ta vënë në dispozicion sa më shpejt që të jetë e mundur. Është një humbje e madhe, por kemi parë disa dëmtime që kanë ndodhur në këto ndeshje, çdo ekip duhet të jetë gati.”

Një mendim për derbin e kthimit?

“Derbin e vitit të kaluar bëmë katër, ata ishin të balancuar dhe luajtëm mirë. Derbit duhet të luhen me personalitet të madh, duhet të jemi të mirë që përveç episodeve të numërohen duelet. Do të jetë një derbi me shumë duele, do të ketë nevojë për ligësi dhe vendosmëri”.

Pioli tha se Milani është forcuar, a është e drejtë të thuhet e njëjta gjë për Interin?

“Kjo do ta tregojë qartë fushën, siç thashë më parë se ne kemi punuar mirë. Klubi ka punuar mirë, duke i mbajtur lojtarët të rëndësishëm, ne kemi bërë një treg inteligjent transferimesh me lojtarë të rinj dhe me përvojë.”

Interi arrin në ndeshjen e nesërme me një pikë më shumë në renditje. Shumë kritika për humbjen ndaj Lacios, keni dëgjuar diçka që nuk ju ka pëlqyer?

“Jo, e thashë pas ndeshjes kundër Cremonese. Është folur shumë për humbjen tonë, është normale sepse ne jemi Inter dhe humbja është gjithmonë lajm. Kanë kaluar katër ndeshje, ne kemi nëntë pike. E di që mundemi të përmirësohemi nga ndeshja në ndeshje, kemi lojtarë me një strukturë të rëndësishme dhe për këtë arsye sa më shumë të luajmë aq më mirë. Tani do të kemi një turne të forcës”.

Duke u larguar nga Ranocchia, mbërriti Acerbi. Çfarë mund të shtojë ai?

“Ne e njohim atë, ai është një lojtar që ka shumë përvojë, ai tashmë ka punuar me mua, ai i njeh metodat e mia dhe ato të stafit tim. Ai është një ekip kombëtar, ai do të jetë një ndihmë e madhe, ai mund të luajë në qendër ose në krah, ai duhet të jetë i dobishëm si brenda ashtu edhe jashtë siç ishte Ranoçhia vitin e kaluar, i cili ishte një lojtar i rëndësishëm, me disa paraqitje në një moment delikat. Kundër Shakhtarit dhe Napolit ai ishte i paçmuar”.

A mund të luajnë Bastoni? Dzeko apo Correa me Lautaron?

“Mungon stërvitja e sotme. Bastoni nuk ishte 100 për qind para kremonezëve, kishte pasur një rritje të etheve, por më kishte vënë në dispozicion dhe unë preferova të bëja zgjedhje të tjera. Në këto dy ditë ai kishte ende një indispozicion, sot do të kthehem në grup dhe do të duhet të vendos si do të duhet të bëj në sulm, pa Lukakun do të jenë tre dhe Lautaro mbeti në stol në fillim kundër Cremonese, kështu që do të duhet të zgjedh partnerin e tij duke e ditur që Correa bëri shumë mirë dhe shënoi me Lukakun jashtë”./ h.ll/albeu.com