Inzaghi shkëlqen me Interin, dy klube të mëdha e shikojnë si mundësi

Simone Inzaghi së shpejti mund të bëhet trajneri i dëshirave për disa klube më të mira evropiane, shkruan ‘Corriere dello Sport’ këtë mëngjes.

Ndikimi i shkëlqyer te Interi, me epërsinë në renditje dhe pushtimin e Superkupës, por mbi të gjitha rruga europiane që e çoi Interin në fazën e 16-të kundër Liverpool-it, bëri që radarët e evropianëve të mëdhenj të fokusoheshin tek puna e tij.

Atletico dhe Man United në merkato

Asgjë konkrete për momentin, por për gazetën Atletico Madrid do të kishte hetuar tashmë pozicionin e tij me shoqëruesit me synimin për lamtumirën e mundshme të Simeone në 2023.

Dhe gjithashtu Ralf Rangnick, trajner sot dhe nesër menaxher i Manchester United, ai do të kishte marrë të njëjtën rrugë. Fjalimet e parakohshme për momentin, edhe sepse nëse rezultatet e Nerazzurrëve vazhdojnë të jenë këto nuk është e vështirë të imagjinohet një rinovim kontrate me Interin në fund të sezonit, ndoshta deri në vitin 2025 dhe me shifra të dyfishuara në krahasim me 3 milionë eurot aktuale./ h.ll/albeu.com