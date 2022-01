Inzaghi, opsion i Atleticos për të zëvendësuar “Cholon”

Simone Inzaghi, trajneri aktual i Interit, tingëllon si një zëvendësues i mundshëm i Diego Pablo Simeone te Atletico Madridi. Nëse argjentinasi nuk është në gjendje të ridrejtojë situatën, duket se ai mund të përballet me vitin e tij të fundit në krye të pankinës së rojiblanco, ndaj Andrea Berta, drejtor sportiv, tashmë po vlerëson alternativat e ndryshme për të zëvendësuar Cholo.

Edhe pse preferenca e sekretarit teknik është Pochettino, ata e dinë që do të jetë e vështirë ta bindin me Manchester United pas tij, prandaj si alternativë shfaqet trajneri Neroazzurro, i cili po tregohet si një nga trajnerët më tretës në futbollin europian. Ai spikati me Lazion dhe tani ka shtuar një titull me Interin.

Thuhet për të se di të menaxhojë në mënyrë perfekte egon e yjeve. Disa media transalpine e konfirmojnë këtë lajm, ndonëse duket se Interi do ta kishte të lidhur mirë. Natyrisht, në rastin e dërgimit të rojiblankos te italiani, Interi e ka lënë gjithmonë derën hapur për Cholo. r.t/albeu.com