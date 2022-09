Inzaghi: Nuk ishte e lehtë fitorja, Brozovic është i mrekullueshëm

“Pata një përgjigje të rëndësishme në një lojë të vështirë pas të mërkurës. Nuk ishte e lehtë të organizohej kjo ndeshje, të gjithë së bashku vuajtëm. Për një trajner është shumë e kënaqur”. Kështu u shpreh Simone Inzaghi në mikrofonat e “Inter TV” menjëherë pas fitores 1-0 në shtëpi falë golit të Brozovic.

Më në fund sot ai nuk pësoi gol: u zhvillua një fazë e rëndësishme mbrojtëse.

“Po, të gjithë kemi punuar bashkë, sonte pamë një vendosmëri të madhe. Brozovic? Ai ishte shumë i mirë, jam shumë i kënaqur me punën e mesfushës, por me të gjithë të them të drejtën. Ne ishim shumë të kontraktuar në pjesën e pare, gjithashtu falë Torinos.”/ h.ll/albeu.com