Inzaghi: Ndaj Realit do të luajmë akoma më mirë se ndeshjen e parë

Pasi vuri në xhepin e tij kualifikimin për në 1/8 e Ligës së Kampionëve me një raund më shumë, Simone Inzaghi dëshiron të shkruajë një faqe të re në historinë e pasur evropiane të Interit duke u përpjekur të mposht Real Madridin në stadiumin Santiago Bernabeu. Në prag të ndeshjes që jep vendin e parë në grup, trajneri i Nerazzurrëve vjen në konferencën për shtyp për t’iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve të lidhur në distancë.

Çfarë loje prisni nesër duke marrë parasysh që Realit i mjafton edhe barazimi. Po mungesa e Benzemës?

“Unë mendoj se nesër është një ndeshje e rëndësishme për ne, ne e kaluam raundin, por do të jetë e rëndësishme sepse duam të luajmë një ndeshje të madhe. Në ndeshjen e parë bëmë shumë mirë, por nuk mjaftoi, nesër do të duhet të bëjmë pak më shumë. Benzema është shumë i rëndësishëm për ta, por ne trajnerët duhet të jetojmë me këto probleme. Ata kanë Jovic, i cili shënoi dhe asistoi në ndeshjen e fundit.”

Çfarë ka ndryshuar në Inter për të bërë këtë seri fitoresh?

“Mendoj se jemi njohur më mirë, skuadra ka luajtur gjithmonë me këtë formë. Megjithatë, në fillim kemi shprehur futboll të mirë, shembulli kryesor është ndeshja e parë. Tani vijmë nga një seri e mirë që na ka dhënë vetëvlerësim.”

A ka ndonjë karakteristikë të Ancelottit në të cilën e shihni veten?

“Karriera e tij flet për të, para ndeshjes së parë folëm për futbollin, është gjithmonë një kënaqësi. Jam i lumtur që ai po bën mirë në La Liga, ai ka një avantazh ndaj të dytës. Po flasim për një lojtar të madh që ka fituar shumë në karrierën e tij”.

Si po shkojnë dëmtimet e Martinez dhe De Vrij?

“Nuk do të jenë Darmian dhe Ranocchia, plus Correa që kishte një problem në Olimpico. Më vjen keq sepse ai ishte duke u rritur. Ai është një lojtar që e njoh mirë, ai ishte në një moment të mirë dhe e kishte thithur punën. Një e rëndësishme është se Lautaro nuk pati probleme në goditje, kemi stërvitje për De Vrij dhe Kolarov dhe do të përpiqemi të kuptojmë kushtet e tyre”.

Ka edhe pritshmëri që nesër të kuptojmë nëse futbolli italian është kthyer në nivele të shkëlqyera.

“Është normale që ne të presim, siç ndodhi në ndeshjen e parë. Ne kishim luajtur shkëlqyeshëm, këtu nuk do të kemi shumë tifozë tanë, të cilët gjithsesi nuk do të mungojnë në Bernabeu. Ne do të luajmë me personalitet dhe besim, duke e ditur se ne kemi bërë diçka të mirë, e rëndësishme sepse u bënë dhjetë vjet nga fitimi i Championsit. Nesër duam të luajmë një ndeshje të rëndësishme”.

U habitët që lojtarët që zëvendësuan pronarët dolën shumë mirë?

“Unë mendoj se është një krenari për një trajner, të gjithë kanë luajtur, disa më shumë, disa më pak. Është më e mira që një trajner mund të shpresojë, kam profesionistë të mëdhenj në dispozicion, djem shumë seriozë”.

A është e drejtë që provimi i nesërm të përcaktohet si provim diplome?

“Nesër është një ndeshje e rëndësishme, ne e dimë se Interi ka fituar vetëm një herë në historinë e tyre në Madrid. Ne po përgatitemi për ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, na intereson.”

Sa i frikësuar është Vinicius? A është më i miri në botë?

“Ne e njohim atë, ai është një lojtar i cilësisë më të lartë i cili këtë vit ka një vazhdimësi të madhe për sa i përket golave ​​dhe asistimeve. Ai do të jetë një lojtar i veçantë, si shumë të tjerë.”/h.ll/albeu.com