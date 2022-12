Inzaghi: Lukaku dhe Onana janë të qetë, Scudetto është i mundur

Pas 6-1 ndaj Gzira United, Interi po përgatitet për miqësoren e dytë të kampit stërvitor në Maltë, nesër është Salzburgu dhe Simone Inzaghi foli në konferencën për shtyp. Tema e parë, situata e përjashtuar nga Botërori Onana për shkak të debatit me trajnerin e Kamerunit.

“E kam dëgjuar, është i qetë, ka pasur një keqkuptim që e ka paguar. Mund të flas vetëm për atë që ndodhi në Inter. Ai është një djalë pozitiv dhe kur duhej të ishte në stol, ai ishte në stol dhe kur duhej të luante ai luajti. Ai do të jetë në Appiano të premten për të punuar me ne.”

Romelu Lukaku , i eliminuar në fazën e grupeve me Belgjikën, është gjithashtu në mesin e të zhgënjyerve me Botërorin : “Kam folur me të, ai ishte qartë i zhgënjyer , luajti 45 minuta dhe pati tre shanse, më shumë se Belgjika në pjesën tjetër. Kur një sulmues ka shanset për të shënuar, ai duhet të qëndrojë i qetë.”

Transferimet e janarit: “Jam mjaft me fat që kam një klub pas meje që është gjithmonë i vëmendshëm ndaj asaj që po ndodh në treg.”

Së fundi, për rikthimin e mundshëm të Scudetto -s : “Një dëshirë dhe një shpresë , Napoli ka bërë një udhëtim të rëndësishëm, por ka ende 23 ndeshje dhe ka vend për të gjithë. Ne duhet të jemi gati, kemi fituar 10 ndeshje nga 15, por nuk mjafton, do të duhet të përmirësohet mesatarja”./ h.ll/albeu.com