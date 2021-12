Inzaghi: Jemi në një moment të mrekullueshëm, ndaj Liverpool-it do tregohemi të kujdesshëm

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi ka dhënë një intervistë për Gazzetta.it në të cilën ka përmbledhur muajt e tij të parë në stolin e klubit zikaltër.

“Jemi në një moment të mrekullueshëm, por mendoj se djemtë, si unë dhe stafi im, kishim nevojë të largoheshim për pushime. Djemtë e dinë që programi i përgatitësve do të arrijë këtë mëngjes. Shpresoj, por nuk kam dyshim se do ta ndjekin me shumë vëmendje”.

Mendoni se Juve mund të jetë ende pjesë e diskursit të Scudettos?

“Unë mendoj se Juventus mund të ketë një raund të dytë të mrekullueshëm. Ata janë një ekip i shkëlqyer, ata kanë humbur disa pikë, por ne kemi parë që ata po rikuperohen.

Pika e kthesës nga ndeshja kundër Lacios, çfarë ndodhi pas asaj disfate?

Humbjet të gjitha lëndojnë shumë, por ndonjëherë mund të dalësh më i fortë nga nokauti. Ne i dimë rrethanat e asaj disfate, por mendoj se dolëm shumë më të fortë”.

A mund të mjaftojë intensiteti që keni edhe daj Liverpool-it?

“Ekipi im duhet të jetë gjithmonë shumë intensiv dhe po e bën këtë. Ne e dimë se çfarë na pret me Liverpoolin, personalisht ata janë në vendin e parë nga skuadrat që do të doja t’i anashkaloja. Ne do të përpiqemi të arrijmë atje në mënyrën më të mire”./ h.ll/albeu.com