Inzaghi: Fitore e pjekurisë dhe e qartësisë

Fitore bindëse për Interin që drejton me autoritet Spezia, duke dërguar një sinjal shumë të fortë për pretendentët e tjerë për Scudetto. Ky është komenti i parë i trajnerit të Nerazzurrëve Simone Inzaghi për mikrofonat e Sky Sport pas ndeshjes:

Çfarë përkufizimi i jepni këtij rezultati?

“Mendoj se ishte një fitore e pjekurisë dhe qartësisë. E dinim që nuk ishte e lehtë, kishim pak bllokim në pjesën e parë. Ndoshta nuk më pëlqeu dhjetë minutat e pjesës së dytë, ia dhamë këtë mundësi kundërshtarit, por ne morëm një fitore të rëndësishme në rrugën tonë”.

Brenda Sanchez dhe Lautaro dhe zgjidhni fitoren. Sa forcë të jep?

“Unë mendoj se është e rëndësishme. Sot për herë të parë pas një kohe të gjatë kam pasur të gjithë skuadrën në dispozicion. Zgjodha dy sulmues, më pas lashë dy të tjerë.

Lautaro bëri shumë mire, një gol dhe një asist.

Sot pamë dy sulme shumë të ndryshme. A do të gjeni një pikë sinteze midis këtyre dy sulmeve apo ju pëlqen ideja për të lodhur kundërshtarët dhe për të goditur?

“Unë mendoj se të gjithë janë të pajtueshëm me njëri-tjetrin. Dzeko dhe Lautaro luajtën së bashku për një kohë të gjatë, Correa bëri gjëra shumë të mira para se të ndalonte. Çdo herë do të përpiqem të zgjedh çiftin më funksional. Sanchez dhe Lautaro bëjnë shumë mirë, por edhe Dzeko dhe Correa bënë shkëlqyeshëm për 60 minuta”.

Kush luan sulmues në derbi?

“Është ende herët. Një e dhënë? Janë tre seanca të rëndësishme stërvitore dhe do të duhet të përpiqem të bëj vlerësimet. Tri seancat e ardhshme do t’i shohim sepse do të luajmë edhe të shtunën dhe përsëri të mërkurën, do të ketë vend për të gjithë.”/ h.ll/albeu.com