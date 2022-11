Intervista e CR7 lë gjurmë, Manchesteri heq posterin e tij gjigant nga Old Trafford (VIDEO)

Një poster mural masiv i Cristiano Ronaldos është hequr nga Old Trafford.

Ky veprim vjen disa ditë pasi sulmuesi i Manchester united sulmoi klubin e tij në një intervistë për “SunSport”.

Akuzat e tij ishin të rënda dhe klubi nuk e ka pritur mirë këtë gjë, ku tashi është e qartë se largimi i tij është shumë pranë. Për këtë gjë, klubi ka urdhëruar që posteri gjigant i CR7 që mbulon një pjesë të konsiderueshme të stadiumit Old Trafford, të hiqet./ h.ll/albeu.com

Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford 👀 pic.twitter.com/QkOczvbM0R

— ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2022